'Без поддержки, без разведки': российские оккупанты пожаловались, что их бросают на смерть в Херсонской области. Видео

Российские оккупанты, которые участвуют в боях на Херсонщине, пожаловались, что их бросают на смерть без разведки, поддержки с воздуха и ответа артиллерии. По словам захватчиков, их под ударами украинских дронов заставляют переплывать Днепр на лодках и проводить размнирование собственными телами.

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Их обращение было опубликовано в российских Telegram-каналах. Автор обращения, командир 3-го отделения 3-го взвода отряда "Шторм" 144-й бригады ВС РФ, записал его еще 26 января 2025 года. В настоящее время его уже нет в живых, пишут росСМИ.

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"Я и еще шесть человек со мной. Отбываем х** знает куда без разведки, без поддержки, вообще без ничего. По предварительной информации, впереди ох...нное скопление противника. Также сегодня там приняли бой и несут потери. Отбываем мы в ночь, инструктажа не было. Подготовки нет, БК на минимуме, понятия, что нам нужно сделать, отсутствует", – пожаловался он.

Он заявил, что во всем виновно российское командование.

"Нас петушили несколько дней подряд. Ответа артиллерии не было, разведки не было, поддержки не было. Отряд уже понес потери. Было настаивание на преодоление водных преград, разминирование собственными телами. Это также было доведено сверху. Все абсолютно все довели до командира, что мы не будем идти на лодках, что это полный п...ц", – пожаловался оккупант.

По его словам, его с сослуживцами "подорвали в ночь", его назначили старшим группы из шести человек.

"В случае чего, не дай Бог, просим, конечно, покарать максимально жестко всех виновных. Вот этим составом мы должны совершить х** знает что. Чтоб вы понимали, здесь везде вокруг птички. У нас нет ни одного тепловизора, прибор ночного видения, штатный, доисторический, – один, и то каким-то чудом я смог найти батарейку к нему. Разведки впереди не было", – сказал захватчик.

Как писал OBOZ.UA, 4 марта в партизанском движении "Атеш" рассказали, что в Херсонской области оккупанты отказываются идти на штурм островов на Днепре. Они боятся наступать через водоем, ведь предыдущие группы захватчиков не вернулись и до сих пор остаются в водах реки.

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