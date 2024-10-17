Без посещения ТЦК: в 'Дії' запустили рекрутинг в Армию дронов. Видео

В приложении Дія запустили рекрутинг в Армию дронов. Благодаря новой функции, присоединиться к подразделениям БПЛА можно без посещения ТЦК и прохождения ВЛК.

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Об этом 17 октября сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в официальном Telegram-канале. Он также опубликовал видео с инструкцией по вступлению в подразделения БПЛА через Действие.

"Добавили возможность присоединиться к подразделениям БПЛА без посещения ТЦК. Подаете заявление за несколько кликов, проходите собеседование и подписываете контракт. После подачи заявления попадете только в то подразделение, которое выбрали", – рассказал Федоров.

Он добавил, что никакого "распределения" и мобилизации через ТЦК в таком случае не будет, все решает военнообязанный, отправляющийся на базовую военную подготовку с уже подписанным контрактом.

Пригодность к службе также подтверждается самостоятельно, еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВЛК не нужно.

"Выбирайте в Действии топовые воинские части, которые специализируются на беспилотниках, и показывают лучшие результаты по поражениям. Как работает вступление в Армию дронов? Рекрутинг в Действии напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении по фильтрам выбираете бригаду или подразделение, в которое хотите попасть, дальше посылаете одно или несколько заявлений", – рассказал министр.

Также, по его словам, в Действии можно самостоятельно выбирать направление, связанное с БПЛА – от оператора любого дрона до инженера. Далее рекрутер приглашает на собеседование и подраздел подписывает с лицом контракт.

"Для сильных подразделений, строящих собственный рекрутинг, услуга в Действии – крутая возможность эффективно и быстро "забронировать" бойца и провести его к себе через Действие без ТЦК и ВЛК", – отметил Федоров.

Он также добавил: дроны стали геймчейнджерами на поле боя, ведь "Птички" за несколько тысяч уничтожают технику за миллионы.

Становитесь частью войны технологий – подавайте заявление о рекрутинге в Действии, чтобы видеть результаты своей работы в новостях. и еженедельно поражают сотни единиц вражеской техники", – говорится в сообщении главы Минцифра.

Чтобы квалифицированных операторов становилось еще больше, Минобороны Украины уже начало сертифицировать частные школы операторов БПЛА, а рекрутинг в Действии – логичный шаг для тех, кто определился, кем хочет быть в войне.

"Выбирайте, где служить самостоятельно, - в Действии, чтобы другие не выбрали вместо вас", - призвал Федоров.