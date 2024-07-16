Без шансов для противника: в ПС показали боевую работу по вражеским беспилотникам на юге Украины. Видео

В Воздушных силах ВСУ показали боевую работу по вражеским беспилотникам на юге Украины. Каждый уничтоженный вражеский дрон – это сохранившиеся жизни, защищенные позиции и предотвращенные возможные атаки.

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Соответствующее видео показал Командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Он отметил, что вражеские разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) представляют серьезную угрозу Силам обороны Украины.

Эффективная борьба с ними является ключевой составляющей успешной обороны, ведь эти дроны используются для сбора разведывательной информации, коррекции артиллерийского огня и других задач, которые могут нанести вред украинским войскам.

"Враждебные разведывательные БПЛА представляют серьезную угрозу для Сил обороны Украины. Их нужно уничтожать всеми доступными средствами, правильно и без шансов для противника! Вашему вниманию – боевая работа по враждебным беспилотникам на юге страны 16 июля 2024 года", – отметил Олещук.

Напомним, в командовании Вооруженными силами Украины считают, что одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке общевойскового подразделения. Цель такого подхода – вывести личный состав из наиболее опасных зон, заменив его работами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский показывал, как работают боевые роботизированные платформы, которые должны усилить Силы обороны Украины. Эти системы также призваны помочь сберечь жизнь украинских воинов.

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