Работов и беспилотников в ВСУ будет больше: Сырский пообещал 'быстрое практическое внедрение'. Фото

В командовании Вооруженными силами Украины считают, что одна из особенностей современных боевых действий - активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке общевойскового подразделения. Цель такого подхода – вывести личный состав из наиболее опасных зон, заменив его работами.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на днях работал в одном из учебных центров ВСУ, где продолжаются тестирование различных форм комплексного применения наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя. Главком отметил важность этого проекта и заявил, что есть уже первые успехи в его реализации.

Своим высоким приоритетом генерал назвал быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска.

"Вместе с командой министра обороны Украины прилагаем максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ. Наша цель – максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение (инновационная идея) ученых от лаборатории к производственному цеху и дальше к боевому подразделению", – отметил Сырский.

Главком также очертил следующие шаги. Это отработка тактики применения боевых наземных роботизированных комплексов, подготовка расчетов и масштабирование подразделений НРК в боевых частях ВСУ, отработка приемов и способов действий беспилотных систем в разных видах боя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский показывал, как работают боевые роботизированные платформы, которые должны усилить Силы обороны Украины. Эти системы также призваны помочь сберечь жизнь украинских воинов.

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