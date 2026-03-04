'Без шансов на побег или спасение': украинские военные показали, как уничтожают оккупантов с помощью дронов. Видео

Украинские военные показали, как дроны "работают" на фронте, уничтожая российских оккупантов без шансов на спасение. FPV-пилоты накрывают вражеские группы в реальном времени, демонстрируя точность и эффективность высокоточной техники.

Видео наглядно показывает масштабы потерь врага и контроль, который имеют наши военные. Соответствующие кадры показала бригада СКЕЛЯ 425.

В ролике видно, как FPV-дроны выслеживают врага и наносят удары по скоплениям оккупантов. Благодаря дистанционному управлению пилоты точно определяют цель и нейтрализуют ее без риска для себя.

Особенность этих операций в том, что оккупанты не имеют шансов на побег – дроны накрывают их быстро и безжалостно. Украинские подразделения продолжают активно использовать беспилотники для уничтожения живой силы и техники врага, сокращая потери среди своих.

"FPV-пилоты накрывают вражеские группы, без шансов на побег или спасение. Оккупанты отправлены туда, откуда не возвращаются", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что применение FPV-дронов радикально меняет тактику боя, позволяя украинским военным действовать максимально эффективно и безопаснее. Современные технологии становятся ключевым инструментом в противостоянии агрессору.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские военные прорвали вражескую оборону на одном из самых активных участок фронта. ВСУ открыли плацдарм для продвижения на Александровском направлении.

Также сообщалось, что украинские пограничники продолжают на носить потери российским войскам на фронте. Во время очередной операции был поражен склад горюче-смазочных материалов, антенна связи и несколько единиц техники противника.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

