'Бежали с детьми': жительница Хмельнитчины, сын которой пострадал от удара РФ, рассказала об атаке и ее последствиях. Видео

В результате российского обстрела в ночь на 24 апреля пострадала и Хмельницкая область. Там ранены двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Видео дня

Местная жительница Мария Бурякивская в комментарии "Суспільному" рассказала, что она, ее сын, невестка и трое детей находились в собственном доме, когда Россия атаковала населенный пункт. "Мы бежали в момент того всего, когда оно все разрушалось, летело, мы бежали с детьми в охапке. И дети, и мы убегали в подвальное помещение", – вспомнила женщина.

Из-за атаки пострадал ее сын. Стекло порезало ногу мужчины в районе колена; кроме того, один осколок попал в голову.

"Нас сам Бог сберег. Потому что такие есть куски металла, металлических конструкций... Они влетели в дом, в хату, туда внутрь. Если бы это в кого-то... Я говорю, нас только Бог спас, что мы все живы и относительно здоровы", – сказала Бурякивская.

Председатель Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Тюрин сообщил, что пострадали громады двух из трех районов области. Произошел пожар, поврежден газораспределительный пункт (без прекращения поставок газа), жилые дома, гаражное помещение, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома, четыре автомобиля и один мотоцикл, летняя площадка парка культуры и отдыха.

По информации Тюрина, кроме потерпевшего мужчины, ранения стеклом также получила несовершеннолетняя. Ее состояние удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась.

Отметим, что ночью и утром 24 апреля под массированным комбинированным ударом РФ были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Сумщина, Запорожье и Хмельнитчина. Больше всего пострадала столица Украины.

Как писал OBOZ.UA, для атаки по нашей стране страна-агрессор применила 145 БПЛА и 70 ракет ("Искандер-М"/KN-23, "Искандер-К", Х-101, "Калибр", Х-59/Х-69). Защитники неба сбили 112 вражеских целей.

Среди них на Хмельнитчине были ликвидированы три "Шахеда" и четыре ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!