Бежать бесполезно: FPV-дроны Третьей штурмовой отработали по врагу под Авдеевкой. Видео

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады под Авдеевкой заметили и с помощью FPV-дрона уничтожили позицию окупантов. Непосредственно по врагу отработал батальон беспилотных систем.

Об этом рассказали и показали соответствующее видео украинские защитники из 3-й ОШБр. Все вражское – на куски, пообещали они.

Позиция российских захватчиков была замечена и выжжена в посадке под Авдеевкой. Кроме раненой и убитой пехоты врага, украинские воины "отминусовали одну триколорную тряпку".

3-я отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения специальных операций Вооруженных сил, которое в свою очередь было сформировано на основе добровольческого отряда ТрО "Азов". Последний был создан ветеранами "Азов" в Киеве 24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения.

Бойцы этого подразделения освобождали от оккупантов Васильков, Ворзель, Ирпень, Бучу, Гостомель, Пущу-Водицу, Лютиж, Горенку, Стоянку и Мощун. Совместно с 72-й бригадой ВСУ они в окрестностях Броваров сожгли колонну БТГр 90-й танковой дивизии армии РФ (оккупанты потеряли целый полк вместе с командиром).

Позже воины бригады участвовали в освобождении Херсона и Херсонской области, а также в боях за Бахмут. В январе 2023 года было объявлено о переформировании полка на 3-ю отдельную штурмовую бригаду, а в феврале она получила боевое знамя.

В феврале 2024 года бригаду перебросили в Авдеевку, где она прикрывала уход украинских войск из города. В настоящее время бригада ведет бои у Красногоровки.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие из 1-й бригады оперативного назначения "Буревий" подняли национальный флаг в Серебрянском лесничестве вблизи Кременной. Знамя было установлено в 100 метрах от позиций противника.