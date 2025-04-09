Безвозвратные потери противника – более 12 человек: в ГУР показали точную работу на Запорожском фронте. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую оккупационную армию на Запорожском направлении. В результате работы бойцов ГУР враг понес большие потери в живой силе.

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В результате точной работы операторов FPV-дронов путинские войска потеряли 12 человек. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка показала фрагмент кремлевской пропаганды, в которой оккупанты хвастались "продвижением" в Запорожской области и заявляли о намерении захватить украинский областной центр.

Тем не менее "прорыв" для путинских террористов закончился большими потерями. В результате боевой работы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины безвозвратные потери противника составили более 12 человек.

По позициям врага точно отработали операторы FPV-дронов. После этого украинские бойцы зачистили поселок от российских оккупантов. Еще двух вражеских штурмовиков украинские воины взяли в плен.

Напомним, Россия не жалеет личный состав и продолжает применять против украинских военнослужащих тактику мясных штурмов. Как следствие, враг несет огромные потери живой силы. Только на Торецком направлении за 9 месяцев украинским военным удалось ликвидировать 20 тысяч российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины уничтожили почти весь танковый парк РФ – оккупанты испытывают острую нехватку военной техники. Темпы производства и ремонта не поспевают за потерями и вдобавок усугубляются санкциями и деградацией российского оборонпрома.

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