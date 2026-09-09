Билецкий возглавит группировку войск "Центр"
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Командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий возглавит новый временный орган управления – группировку войск "Центр".
Об этом в беседе с LIGA.net сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса Родион Кудряшов.
Получив новое назначение, Андрей Билецкий не покинет свою нынешнюю должность. По словам Кудряшова, генерал и в дальнейшем будет осуществлять непосредственное командование Третьим армейским корпусом, параллельно выполняя задачи по организации обороны на ключевых участках восточного фронта в пределах Донецкой области.
Как писал OBOZ.UA, командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опроверг заявления Путина о якобы оккупации Святогорска.