Билецкий возглавит группировку войск "Центр"

Командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий возглавит новый временный орган управления – группировку войск "Центр".

Видео дня

Об этом в беседе с LIGA.net сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса Родион Кудряшов.

Получив новое назначение, Андрей Билецкий не покинет свою нынешнюю должность. По словам Кудряшова, генерал и в дальнейшем будет осуществлять непосредственное командование Третьим армейским корпусом, параллельно выполняя задачи по организации обороны на ключевых участках восточного фронта в пределах Донецкой области.

Как писал OBOZ.UA, командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опроверг заявления Путина о якобы оккупации Святогорска.