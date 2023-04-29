Били и заставляли петь гимн РФ: жительница Энергодара рассказала об издевательствах оккупантов над жителями города

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские захватчики издеваются над местным населением. Людей, которые противились вражеским войскам и заявляли о поддержке Украины, забирают "на подвал", где заставляют учить и петь гимн РФ и нещадно избивают.

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Вдобавок ко всему горожане подвергаются российским обстрелам, которые оккупанты устраивают, чтобы обвинить ВСУ, а также страдают от мародерства. Рассказ прожившей в оккупации около семи месяцев горожанки приводит запорожское издание "5 редакция".

Собеседница издания более семи месяцев прожила во временно оккупированном Энергодаре. Она рассказала о том, что захватчики устроили для жителей города настоящий ад. Террор после псевдореферендума лишь усилился.

"Оккупанты особенно жестко относились к тем, кто участвовал в сопротивлении вражеским войскам. Семьи тех, кто выходил на баррикады, а затем – хоть где-то выражал свою проукраинскую позицию, заставляли учить и петь гимн России и постоянно забирали "на подвал". Там людей могли несколько суток просто избивать до такого состояния, что люди даже не могли еду ко рту донести", – пишет издание.

Российские войска также постоянно обстреливали Энергодар. После каждого обстрела российские пропагандисты поднимали крик, что по городу якобы наносили удары украинские войска.

Также женщина подтвердила информацию о мародерстве российских войск и о том, что они грабят дома энергодарцев.

"Несмотря на пережитые ужасы, которые, к сожалению, и сейчас продолжаются в городе, энергодарцы не сдаются и ждут освобождения. Потому что знают, что Энергодар был, есть и будет украинским", – резюмирует издание.

Напомним, 18 апреля текущего года оккупанты в Энергодаре объявили эвакуацию детей перед контрнаступлением ВСУ. Детей планируют вывезти из города с 5 по 7 мая.

Детей и подростков до 16 лет собираются вывозить во временно оккупированный Крым, в частности, в Евпаторию.