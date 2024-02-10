Били, водили на 'расстрел' и морили голодом: установлены личности пятерых окупантов, которые пытали жителей Сумщины. Фото

При процессуальном надзоре прокуратуры Сумской области поставлено в известность о подозрении российским военным. Пятеро оккупантов подозреваются в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа. Такие действия квалифицируются частью 1 статьи 438 и частью 2 статьи 28 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что все подозреваемые – военные 423-го мотострелкового полка 1-й танковой армии Западного округа ВС РФ (военная часть 91701).

Как установило следствие, 13 марта 2022 года во время оккупации Тростянца Ахтырского района Сумской области вооруженные россияне задержали четырех местных жителей. Оккупанты отвели их к зданию элеватора, где у них был обустроен штаб.

Задержанных заковали в наручники, натянули шапки на глаза, замотав их скотчем. Одного из мужчин оккупанты жестоко избили и цинично имитировали его расстрел, стреляя в воздух. Так они пытались психологически повлиять на других. После этого, под угрозой смерти, приказали гражданским лечь на пол и не двигаться.

На следующий день задержанных перевели в подвал. Двое из них практически без питьевой воды и еды, на морозе (-10 °C) и полной темноте держали там четыре дня, после чего отпустили.

Других двух следующих дней отвезли на железнодорожный вокзал, где их допрашивали, применяя пытки, пока не установлены российские оккупанты. Впоследствии их тоже отпустили.

Как писал OBOZ.UA, в пятницу, 9 февраля, российские военные сбросили семь бомб на пограничные общины в Сумском районе. Правоохранители документируют последствия авиационного удара. Под атаку окупантов попали Юнаковская, Хотинская и Николаевская общины.

6 февраля ВС РФ атаковали в Авдеевке авто волонтера из Запорожья Владислава Маховского, приехавшего в город, чтобы эвакуировать жителей. Муж получил ранение в ногу, а его машину россияне добили вторым ударом FPV-дрона. Она полностью сгорела.

8 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке бои с российскими оккупационными войсками ведутся не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

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