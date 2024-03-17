'Благодарность воинам': Зеленский отметил защитников, делающих невозможное на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский отметил подразделения и конкретных военных, которые лучше всего отличились на фронте. Глава государства поблагодарил за силу и эффективное уничтожение оккупанта.

Об этом говорилось в вечернем обращении украинского лидера к украинцам. Защитники, о которых говорил Зеленский, эффективно прореживают вражеские войска на самых горячих направлениях фронта:

– Купянское направление – 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

– Лиманское направление – 1-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии имени гетмана Петра Дорошенко "Буревой".

– Покровское направление – 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь".

– Ореховское направление – 118-я отдельная механизированная бригада.

– Приднепровское направление – 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и 123-я отдельная бригада территориальной обороны.

Также он отметил страны-партнеры, которые на этой неделе предоставили нашему государству новые пакеты поддержки, приняли новые решения ради украинской силы.

– США – спасибо за пакет помощи. И очень важно, чтобы была восстановлена стабильность в поддержке нашей защиты.

– Дания – спасибо за очередной, уже 16-й пакет оборонной помощи, за артиллерию, в которой мы нуждаемся.

– Германия – спасибо за еженедельные шаги для поддержки нашей страны и людей.

– Греция – за четкое понимание угроз всем в Европе.

– Канада – благодарен за присоединение к нашей коалиции дронов. Это оружие, доказавшее свою чрезвычайную эффективность.

– Франция – мы ценим то, как Президент Макрон нарабатывает стратегическую перспективу для Европы, перспективу реальной, длительной безопасности, которая возможна только благодаря путинскому проигрышу в этой войне.

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