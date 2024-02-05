'Благодарю вас за защиту Украины': Зеленский на Днепропетровщине вручил награды защитникам. Видео

Президент Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Днепропетровскую область. Там он посетил центр подготовки мобильных огневых групп.

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Глава государства вручил награды воинам, которые регулярно защищают страну от вражеских атак. Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Президент наградил военнослужащих, которые ежедневно защищают украинцев от российских воздушных атак. Зеленский пожелал воинам успехо в борьбе с российской агрессией и еще больше уничтоженных целей.

"Хочу вас поблагодарить за уничтожение воздушных целей, за уничтожение врага. Спасибо вам за защиту нашего государства, наших семей, нашей Украины. Желаю вам крепкого здоровья и только победы, только вперед. Имею честь наградить вас. Больше вам успеха, больше сбитых целей", – сказал Зеленский.

Во время визита в центр подготовки мобильных огневых групп военные показали президенту, как бойцы тренируются уничтожать российские ракеты и дроны с помощью крупнокалиберных пулеметов и других средство поражения.

Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский назвал нынешнюю ситуацию на передовой патовой. Он признал, что были серьезные задержки в получении Вооруженными силами Украины вооружения от западных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский впервые лично прокомментировал вероятность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

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