'Благодарю всех, кто защищает наше небо': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и указал на потребности в ПВО

Страна-оккупант продолжает терроризировать Украину. В настоящее время продолжается ликвидация последствий очередной атаки россиян.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram. Он отметил, что этой ночью оккупанты пытались нанести комбинированный удар по стране и поблагодарил всех, "кто защищает наше небо".

"Запускали ракеты и дроны. Наши защитники неба сработали эффективно. Сбито 5 вражеских ракет и более 20 БпЛА", – сообщил президент.

Зеленский добавил, что именно такой результат в защите жизни может быть ежедневным достижением, если у Украины будет достаточно инструментов для отражения террористических ударов. Он поблагодарил всех понимающих партнеров.

"Благодарю всех, кто работает вместе с нами, чтобы усилить нашу стойкость в этой ежедневной борьбе за жизнь. Благодарю всех, кто защищает наше небо: воинам мобильных огневых групп, наших Воздушных сил Украины, всех подразделений ПВО. Работаем для того, чтобы дать больше сил и возможностей для вашей работы, которая спасает и защищает наших людей", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июня российские войска устроили комбинированную ракетно-дроновую атаку. Они запустили по нашей стране 30 ракет и "Шахедов".

Напомним, ночью Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". Значительную часть средств воздушного поражения, ракет разных типов и дронов-камикадзе, захватчики направили в столицу. Однако силы ПВО в Киеве на протяжении почти двухчасового воздушного боя уничтожили все воздушные цели.

В КМВА предварительно отметили, что ночь в столице прошла без разрушений и пострадавших.