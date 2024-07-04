Благотворительная помощь армии от бизнеса должна быть добровольно-принудительной, – авиакомпания 'Украинские вертолеты'

Десятки миллиардов гривен с начала полномасштабной войны перечислили украинские граждане и предприятия на благотворительную помощь нашей армии. О значимости этой помощи для фронта и проблемах, с которыми сталкиваются волонтеры в процессе своей деятельности, мы поговорили с человеком, который недавно сам был на передовой, а сейчас самостоятельно организует и обеспечивает воинские части всем необходимым.

Видео дня

Евгений Тимошенко, отец троих несовершеннолетних детей, добровольцем ушел на фронт, командовал взводом, ротой, участвовал в боях на Харьковском направлении, имеет боевые награды. Сегодня он заместитель начальника отдела авиационно-технического обеспечения авиакомпании "Украинские вертолеты".

– Евгений, скажите, пожалуйста, с позиции военного, что для вас лично на фронте означала помощь – волонтерская/благотворительная?

– В первую очередь это свидетельство того, что о нас помнят и о нас заботятся. Государство обеспечивает самым необходимым, но не всем. Часть необходимого боец покупает сам, другую получает в виде благотворительной помощи. Также это эмоциональная составляющая, мы радовались не только очкам ночного видения, но и еде, которую для нас готовили люди. Потому что это о человеческом уважении.

– Расскажите, что входит в круг ваших обязанностей сегодня.

– Пока я исполняю обязанности начальника отдела материально-технического обеспечения технического департамента авиакомпании "Украинские вертолеты". Моя работа состоит из двух равноценных элементов. Это обеспечение своевременной закупки или ремонта авиационных агрегатов и доставка их на операционные базы. А поскольку авиакомпания является оператором ООН, она работает в миротворческих и гуманитарных миссиях на Африканском континенте. А также – обработка и анализ поступающих из воинских частей заявок для оказания безвозмездной гуманитарной помощи. Это и планировка, и своевременная поставка необходимого оборудования, автомототехники, обмундирования и т.п.

С начала широкомасштабной войны авиакомпания предоставила гуманитарную помощь армии на общую сумму 130 млн гривен. В частности, в течение 2022-2023 годов – 107,6 млн грн, с начала 2024 года – 28,3 млн грн. Мы поставили квадрокоптеры, пикапы, квадроциклы, оптические прицелы, очки ночного видения, РЭБы, бронежилеты, шлемы 17 воинским частям и подразделениям.

Сейчас мы разработали новую тактику: авиакомпания не распыляет усилия между многими воинскими частями, а сосредоточилась на помощи четырем. Это 80 ДШБ, 3 ОДШБ, 46 ОДШБ и учебный центр Национальной гвардии МВД. Работаем с соответствующими службами этих военных частей, разрабатываем и реализуем ближайшие и среднесрочные заявки. Мы пришли к выводу, что такой целевой подход более эффективен и результативен.

– Объем вашей благотворительной помощи выглядит очень значительным. Расскажите о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются предприятия, оказывающие помощь.

– На фронте мы были благодарны любой помощи, которую получали. Но часто случалось, что нам передавали пикапы в таком состоянии, что они ездили только тогда, когда хотели, и подводили нас в самый ответственный момент. Первое время были серьезные претензии к качеству тактической одежды, бронежилетов и шлемов. Наша компания, когда оказывает помощь, очень тщательно следит за качеством.

Конечно, есть проблемы бюрократического или политического характера. Например, в апреле-мае этого года наш отдел получил от армейской авиации сухопутных войск заявку на оказание помощи в снабжении и установке на вертолеты специального оборудования. Отправили письменный положительный ответ, добавили проект договора о предоставлении благотворительной помощи, подготовили оборудование на 42 млн гривен. Неделю ждем, вторую. Тишина. Звонит командир бригады, которой предназначалось это оборудование, и просит передать его пока без договора, поскольку оно очень необходимо для боевой работы. Мол, между руководством нашей компании и командованием сухопутных войск еще до войны возник конфликт, и теперь руководство не хочет подписывать договор.

Я понимаю, что есть какие-то оскорбления, но встретитесь после победы и выясните отношения, к чему это сейчас, во время войны, когда речь идет о безвозмездной поставке дорогостоящего оборудования, которое реально поможет уничтожить врага? А передать оборудование без договора благотворительной помощи мы не можем, потому что авиакомпания попадет под уголовное преследование. Сейчас готовим письмо к министру обороны, которое, я надеюсь, оперативно поможет решить эту проблему.

– Не исчезает ли у вас и вашего руководства желание заниматься благотворительностью после таких неприятностей?

– Нет, потому что это часть нашей жизни. В первые дни полномасштабной войны глава Совета директоров Владимир Ткаченко и исполнительный директор Сергей Яровой сели за руль своих автомобилей и поехали за границу покупать бронежилеты, каски, тепловизоры, квадрокоптеры, приборы ночного видения и другое военное имущество и привезли все это в Киев. Хотя им уже далеко за 60 лет. Наша авиакомпания занимается семьями погибших сотрудников. Мы выплачиваем каждой семье единовременную материальную помощь в размере почти 5 млн гривен, а каждому несовершеннолетнему ребенку – ежемесячное пособие в размере 100 000 грн до их 18-летия.

– Поскольку вы назвали фамилию Ткаченко, не могу не спросить об инциденте, когда его задержали СБУ Кировоградской области и Военная прокуратура?

– История была полностью сфальсифицирована. Обвинения заключались в том, что наш руководитель якобы гражданин России и в период с 2014 по 2022 год дважды выезжал в Россию, где якобы встречался с сотрудниками ФСБ, получал от них какие-то инструкции. Еще его обвинили в том, что он специально не вернул НГУ арендованные вертолеты. Ткаченко насильно посадили в машину и ночью отвезли в Кропивницкий СИЗО. Через день после этих событий состоялся суд, на котором выяснилось, что все доказательства о гражданстве России и выезде в Россию – ложь. Владимир Владимирович Ткаченко был освобожден в зале суда.

– Но, как известно, авиакомпания "Украинские вертолеты" нарушила сроки возврата из аренды 8 вертолетов?

– Авиакомпания почти 20 лет является официальным оператором ООН. 8 арендованных у Национальной гвардии вертолетов работали в миротворческих миссиях в Мали и Сомали. После начала войны были приняты все возможные меры для экстренного возвращения воздушных судов, включая обращение в наш МИД. Результата не было.

Тогда руководство нашей компании приняло решение передать Нацгвардии другие 8 вертолетов с лучшими ресурсными показателями. Два из них находились в аэропорту Жуляны. При этом авиакомпания продолжала выплачивать арендную плату воинской части за арендованные вертолеты. В марте 2022 года было направлено соответствующее письмо МВД. Через некоторое время был получен положительный ответ с просьбой предоставить ресурсные справки на переданные вертолеты. Необходимые документы были предоставлены. Вся переписка и документы хранятся в архивах компании. Наши специалисты начали готовить вертолеты к передаче. Но буквально за день до передачи от МВД пришло письмо с отказом принимать вертолеты.

Напомню, это был март 2022 года, Киев. Наше руководство было просто в шоке. Бои идут в пригородах Киева, президент Украины буквально выпрашивал в других странах вертолеты этого типа, а нам отказывают! Ткаченко встретился с замминистра внутренних дел и командующим Нацгвардией, но понятного объяснения не получил. Позже выяснилось, что с тогдашним министром внутренних дел встречались два депутата Верховной Рады и убедили его не принимать 8 вертолетов МИ-8 МТВ-1 от авиакомпании "Украинские вертолеты", ссылаясь на "русский след", которого на самом деле не существует. И только дальше мы поняли, что эти депутаты решили таким образом загнать предприятие в тупик и в сговоре с другими представителями авиационного бизнеса осуществить атаку на нашу компанию.

– Почему вы это называете атакой? Зачем было депутатам убеждать министра не принимать вертолеты от вашей компании?

– Если вы сведете воедино два события: отказ принять МВД 8 вертолетов в марте 2022 года и задержание в июне 2022 года владельца авиакомпании Владимира Владимировича Ткаченко с последующей попыткой ареста на 60 суток, вырисовывается четкая картина спланированного захвата довольно успешной международной авиакомпании.

Получение МВД 8 вертолетов устраняло первопричину для ареста владельца компании на 60 суток. А если вертолеты не приняты, то Ткаченко специально не возвращает вертолеты, тем самым нанося ущерб обороноспособности. Очевидно, понимая недостаточность этого аргумента, была придумана история с его гражданством России и поездками в Россию для получения инструкций в ФСБ.

Сценарий предполагал следующее: владелец компании сидит в тюрьме, и можно работать по нескольким вариантам – либо заставить в тюрьме Ткаченко переписать компанию на другое лицо, либо ввести в компанию внешнего руководителя.

– Как ситуация выглядит на сегодня? Удалось ли вернуть вертолеты Нацгвардии?

– Да, конечно. В настоящее время инцидент с Нацгвардией закрыт. Вертолеты переданы. Конфликт исчерпан. Все обвинения, как и было понятно с самого начала, оказались безосновательными.

К сожалению, такие истории становятся типичными для воюющей страны. И мы понимаем, что эти народные депутаты вряд ли остановились в своих намерениях захватить наш бизнес.

Но и мы не останавливаемся. Работаем. А МВД и Национальной гвардии передаем благотворительную помощь с начала полномасштабной войны и по сей день. Несмотря ни на что.

– Давайте вернемся к вопросу об организации оказания благотворительной помощи военным частям. На ваш взгляд, что можно было бы изменить, усовершенствовать в этой работе?

– Сбором денег для помощи военным занимаются все и понемногу. В то же время большое количество крупных фирм и компаний самоустранились от этого процесса. Я считаю, что организация благотворительной помощи должна быть добровольно-принудительной. В ней должны участвовать все предприятия, особенно крупные и средние. Должен быть установлен минимальный процент от дохода, выделяемого на помощь. Эта работа не должна организовываться директивами органов власти. Бизнес отлично научился обходить любые директивы.

Эту работу можно было бы организовать, создав общественный центр, совет при Офисе президента, который будет состоять из руководителей или представителей бизнес-фирм и компаний, зарекомендовавших себя в оказании помощи. В этот совет могли бы входить представители всех отраслей реального сектора экономики. Такие же советы могли быть созданы при отраслевых министерствах и ведомствах.

Есть успешный пример такой деятельности – при комитете Верховной Рады по вопросам инфраструктуры создан неформальный центр, его возглавляет председатель комитета Юрий Кисель. Результаты очень неплохие. Это может подтвердить командование 80 ОДШБ и другие военные подразделения.

Считаю, что лозунг "все для фронта, все для победы" должен стать частью жизни и существования всех без исключения!