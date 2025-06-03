Блиндажи, ходники, огневые точки: ВСУ захватили опорный пункт армии РФ в Курской области. Видео

Вооруженные силы Украины захватили ротный опорный пункт российских захватчиков в Курской области. По словам украинских защитников, этот ротный опорный пункт прикрывал важное направление.

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Сооружение было хорошо подготовленным к круговой обороне и имело блиндажи, проходы, огневые точки. Однако, как рассказывают бойцы 225-го отдельного штурмового полка, РОП таки был захвачен.

Этому предшествовала многодневная работа по РОП украинской артиллерии и FPV-дронов. Только после этого зашла пехота.

"Еще вчера это был серьезный узел сопротивления. Теперь – сплошная воронка и вражеские тела в земле. На видео – финальная стадия: штурмовики 225 ОШП забрасывают укрепления гранатами, взрывчаткой, даже ТМ-ками, добивают оборону и берут позицию под контроль", – отметили украинские воины.

225-й отдельный штурмовой полк был создан из харьковской 127-й бригады ТрО, соответственно, начинал в боях под Харьковом. После боев под Бахмутом бригада выросла до отдельного штурмового батальона. С августа 2024 года батальон начал воевать в Курской области и в феврале 2025 года превратился в 225-й отдельный штурмовой полк.

Это бойцы именно 225 ОШБ выполняли важнейшую задачу по удержанию "дороги жизни", по которой украинские войска выходили из Авдеевки, а позже предотвратили продвижение врага к Торецку. В частности, тогда еще батальон оборонял Ласточкино.

На Курщине подразделения батальона с первых дней операции отвечали за прорыв российской обороны и вклинивание как можно глубже в российскую область. Уже в первые дни наступления батальон взял под контроль село Дарьино.

Как сообщал OBOZ.UA, войска российских захватчиков активизировались в Курской области. Они перемещают свою технику и сосредотачивают артиллерийские средства, а также позиции для запусков БПЛА неподалеку от границы с Украиной.

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