Блинкен назвал войну РФ против Украины стратегическим провалом и заявил, что Путин проявил слабость

Война России против Украины стала стратегическим провалом государства-агрессора. Вторжение в Украину ослабило влияние РФ в мире и ударило по интересам страны на долгие годы.

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Президент РФ Владимир Путин пытался продемонстрировать силу, но сделал очевидной для всего мира слабость России, то, что российский диктатор стремился предотвратить, он лишь ускорил. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Финляндию 2 июня, пишет CNN.

По мнению Блинкена, вторжение РФ в Украину стало ее "стратегическим провалом", который ослабил влияние и интересы России "на долгие годы".

"Нет никаких сомнений, Россия сегодня находится в значительно худшем положении, чем до ее полномасштабного вторжения в Украину – в военном, экономическом, геополитическом отношениях", – подчеркнул госсекретарь США.

Он в очередной раз заявил о непреклонной поддержке со стороны США Украине, защищающейся от российской агрессии, и акцентировал внимание на том, что его государство сохраняет приверженность "справедливому и прочному миру".

Американский политик также подчеркнул, что президент России Владимир Путин только укрепил широкомасштабную международную решимость.

"Там, где Путин стремился продемонстрировать силу, он обнаружил слабость. Там, где он стремился разделить, он объединил. То, что он пытался предотвратить, он ускорил", – констатировал Блинкен.

Напомним, ранее Блинкен высказал мнение, что Швеция может вступить в НАТО в ближайшие недели. Президент США Джо Байден заявил, что в понедельник он разговаривал с недавно переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросил Турцию отказаться от своих возражений против вступления Швеции в НАТО, увязав это с одобрением продажи новых истребителей Турции со стороны США. Но по словам Блинкена, над решением этих двух вопросов США работают параллельно.