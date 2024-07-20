Блинкен о плане РФ захватить Украину: это не удалось и не может удаться
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планы российского диктатора Владимира Путина по захвату и уничтожению Украины потерпели крах. При этом он подчеркнул, что Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев какими бы не были результаты президентских выборов в США.
Также он отметил, что Путин пытался предотвратить расширение НАТО, но своей агрессией против Украины он ускорил развитие Альянса. Об этом Блинкен заявил на брифинге по время Форума по вопросам безопасности в Аспене.
По его словам, главарю Кремля не удалось достичь цели, которую он ставил, а именно: стереть Украину с карты, прекратить ее существование как независимого государства и включить в состав России. Кроме того, он добавил, что мерилом успеха для Украины является потеря Россией энергетического рынка в Европе и развитие НАТО.
"Никто не мог представить три года назад, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО. В общем, практически все как стратегический вопрос, который Путин пытался предотвратить, он ускорил своими действиями. Вопрос сейчас заключается в том, что является успехом для Украины в будущем", – сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что успехом для Украины станет независимость и еще большая интеграция Западом. При этом он добавил, что Киев должен опираться на собственные силы в военном, экономическом и демократическом планах.
"Даже когда мы работаем над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы убедиться, что у нее есть то, что ей нужно для борьбы с продолжающейся российской агрессией, мы также помогаем Украине строить этот план, программу на будущее", – заявил Блинкен.
В то же время госсекретарь США предупредил, что российский диктатор не остановится на Украине. При этом Блинкен заявил, что другие потенциальные агрессоры вдали от Украины и Европы тоже извлекают уроки из этого и могут повторить агрессивные действия РФ.
Напомним, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обязаны поддерживать Украину независимо от личности президента. Эти обязательства будут выполняться через тот или иной механизм – либо как прямая помощь, либо как соглашение по НАТО – несмотря на состав администрации нового американского президента.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили покушение на американского политика и перспективы завершения войны в нашем государстве.
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