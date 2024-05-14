"Ближе невозможно": Селезнев объяснил, почему фортификации возвели за 8-10 км от границы. Видео

В Харьковской области первую линию фортификаций построили на расстоянии 8-10 километров от границы с Россией, потому что ближе сделать это невозможно. Наша строительная техника уничтожалась бы армией РФ.

Об этом OBOZ.Talk рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Кроме того, полевые инженерные линии обороны вряд ли могут быть максимально эффективными в то время, когда враг уничтожает их управляемыми авиационными бомбами.

"С учетом того, что я по военному образованию военный инженер-строитель и немного разбираюсь в вопросах создания инженерных и фортификационных сооружений, скажу такое. Почему наша первая линия обороны расположена за 8-10 километров от линии госграницы между Украиной и Россией? Ближе невозможно", – заявил Селезнев.

Ближе работают минометы, артиллерия, буквально рыскают ДРГ, вражеские дроны, а значит, строительная техника, которая будет работать непосредственно на линии госграницы, будет уничтожаться вражескими силами и средствами

"Десять километров – это минимально возможная дистанция от линии госграницы", – подчеркнул эксперт. Именно на этом расстоянии наши военные и создавали окопы и заграждения.

Что касается уровня готовности, то примерно три-четыре недели назад президент Владимир Зеленский говорил, что фортификации построены на 95–98%.

"Но мы должны понимать следующее. Нынешние полевые инженерные фортификации вряд ли смогут быть максимально эффективными в то время, когда враг активно применяет управляемые авиационные бомбы", – обратил внимание Селезнев.

Противник применяет сотни КАБ в сутки. Надеяться, что полевые фортификации могут выдерживать прямое попадание таких бомб, не стоит. Поэтому защитникам Украины необходимы дополнительные средства ПВО.

14 мая Зеленский во время общения с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявлял: чтобы защита Харькова и области была более надежной, нужно больше Patriot. "Это крайне актуальный и очень важный вопрос. Ведь именно ресурсные возможности нашей системы противовоздушной обороны будут держать как можно дальше вражеские самолеты от наших границ", – отметил Селезнев.

Как писал OBOZ.UA, согласно сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, на Харьковском направлении 14 мая (по состоянию на 18:00) зафиксировано 14 вражеских атак. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное.

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