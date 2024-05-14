Ситуация на фронте остается сложной: произошло 130 боевых столкновений – Генштаб

Проходит восемьсот одиннадцатый день широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. В течение текущих суток количество боестолкновений увеличилось до 130, треть вражеских атак пришлась на Покровское направление.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 14 мая 2024 года. Отмечается, что ситуация на фронте остается сложной.

Российские оккупанты интенсивно атакуют при поддержке авиации, используя свое преимущество в живой силе и технике. Украинские защитники сдерживают давление врага, наносят ему максимальные потери.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери оккупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.

На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку от Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздолевки.

На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло – до 21.

На Покровском направлении враг продолжает наносить авиаудары, в частности в районах Уманского, Новоселовки Первой и Желанного. Боевую авиацию оккупанты задействовали 16 раз. Враг применяет также кабы. Всего сегодня на этом направлении произошло 40 атак оккупантов, больше всего – в районах Новоалександровки, Нетайлового и Соловьевого.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 9 вражеских атак. Противник сосредотачивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Приднепровском направлении сегодня враг 5 раз атаковал украинских защитников близ Кринок, успеха не имел.

На Лиманском, Торецком, Времивском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях значительных изменений в ситуации не произошло.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Сумской области. Сегодня захватчики нанесли авиационный удар в районе Дмитровки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за прошедшие сутки "отминусовали" еще 1400 оккупантов. Также враг потерял 168 единиц военной техники и вооружения.

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