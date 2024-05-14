Воины ВСУ обезвредили еще 1400 оккупантов, самолет и 43 ББМ врага – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 168 единиц военной техники и вооружения армии РФ. Ряды личного состава оккупационного войска защитники проредили на 1400 солдат и офицеров.

По состоянию на 14 мая 2024 года потери живой силы агрессора достигают 485 430 военнослужащих. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне бойцы отминусовали 43 боевые бронированные машины (всех 14 460), 28 артиллерийских систем (12 515), 11 танков (7496), одно средство ПВО (798) ВС РФ.

Защитники неба обезвредили 49 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 9985). Также добавилось потерь российской авиации: на Донетчине воины ВСУ сбили Су-25 "Грач" (в общем уничтожен 351 вражеский самолет).

На земле сожжено 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 16 907), шесть – спецтехники (2054) оккупантов.

Кроме этого, с начала полномасштабной войны Силы обороны "демилитаризовали" 2197 крылатых ракет, 1070 РСЗО, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Накануне также появилась информация о сбитии российского вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость которого составляет $16 млн. Отмечалось, что вражеский борт поразили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ поразили "танк-сарай" оккупантов в Донецкой области, показав его фото. Обшитую пластинами для защиты вражескую технику защитники подбили на окраине Красногоровки, за которую ведутся бои.

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