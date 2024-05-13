На Донетчине подразделения Сил обороны сбили российский штурмовик Су-25 – Генштаб

Подразделы Сил обороны Украины сбили на Донетчине вражеский самолет-штурмовик Су-25 "Грач". Эти советские одноместные бронированные дозвуковые штурмовики оккупанты активно применяют для бомбардировки украинских позиций на фронте.

О "приземлении" вражеского "Грача" 13 мая сообщили в Генштабе ВСУ. В частности, об этом говорится в оперативной сводке по состоянию на 17:00 понедельника.

"В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25. Все попытки российских оккупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников", – говорится в сводке.

Также в Генштабе информировали, что украинские воины наносят противнику потери, восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют тактические успехи.

Обстановка по всей линии фронта контролируется украинскими защитниками, говорится в сводке.

Что известно о штурмовике Су-25

Су-25 ("Грач", по коду НАТО Frogfoot – "лягушачья лапа") создан для поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях.

"Грачи" эксплуатируются с 1981 года. В 2009 году минобороны РФ объявило о возобновлении закупок самолетов этого типа. Стоимость одного составляет около 11 млн долларов.

Оккупанты после начала полномасштабного вторжения активно используют Су-25 для бомбардировки позиций Сил обороны Украины на линии фронта.

Напомним, ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что Су-25 является прекрасной мишенью для украинской ПВО.

Как писал OBOZ.UA, днем 13 мая в 47-м ОМБр ВСУ сообщили о сбитии российского вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость которого достигает 16 млн долларов.

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