Боевые части имеют приоритет над тыловыми: в МО и ГШ рассказали о перспективах развития рекрутинга в ВСУ

При комплектовании подразделений Сил обороны Украины боевые части имеют приоритет над тыловыми. Ввиду этого командиры воинских частей неприоритетного комплектования не могут выдавать рекомендательные письма без согласования с Генштабом, особенно для специалистов с ценными специальностями.

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Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ – их представители 19 июля провели общий брифинг. На нем украинцам разъяснили, как происходит привлечение добровольцев на службу в Вооруженных силах Украины по рекомендательным письмам от командиров воинских частей.

Начальник Главного управления персонала Генштаба Роман Горбач рассказал, что главнокомандующий ВСУ определил основные части, нуждающиеся в первоочередном комплектовании – так называемые приоритетные части. К ним относятся, например, все бригады Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, все механизированные бригады Сухопутных войск, все бригады специального назначения. Привлечение личного состава в эти бригады осуществляется в первую очередь и без дополнительных согласований.

Граждане, которые обратились к командиру воинской части или в рекрутинговые центры с целью найти свое место службы в приоритетной части, однако не желают заключать контракт на прохождение военной службы, получают рекомендательное письмо после прохождения собеседования. С ним они обращаются в ТЦК и СП, проходят оформление и военно-врачебную комиссию, а затем направляются в батальон резерва.

Там они засчитываются в список личного состава части и направляются в командировку в учебный центр для прохождения базовой общевоенной подготовки, которая длится минимум 30 дней. После подготовки уже военнослужащие возвращаются в батальон резерва и из него направляются для прохождения военной службы на ту должность и в ту часть, которая предоставила рекомендательное письмо. "Эта процедура на 100% работает для приоритетных воинских частей", – подчеркнул Горбач.

Между тем к неприоритетным воинским частям, включающим тыловые части, части обеспечения, некоторые подразделения охраны, ТЦК и СП, также можно присоединиться по контракту, выбрав конкретную часть и должность. Однако командир такой воинской части не имеет права выдавать рекомендательное письмо без предварительного согласования Генерального штаба. Такое согласование зависит от того, есть ли у кандидата специальные профессиональные навыки (опыт, специальность), которые в первую очередь нужны в таких частях.

За последние два месяца среднемесячный показатель привлечения добровольцев увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2022 и 2023 годами.

В Украине также продолжается активное развитие сети рекрутинговых центров украинской армии, которых уже насчитывается 28. За последние три месяца в эти центры обратились 10 120 человек, из которых по 3120 идет процесс подбора вакансий, а более 1000 уже стали военнослужащими или завершают оформление.

С приходом нового главнокомандующего вводятся гарантированные механизмы обеспечения попадания на избранную должность и подразделение. "Армия и командование делают все возможное для упрощения процесса. Все проблемные случаи решаются как во время распределения, так и после него", – подытожил представитель платформы Lobby X Владислав Грезев.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб ВСУ разъяснил ключевые вопросы, касающиеся рекрутинга граждан, добровольно обращающихся по мобилизации на основе письменных согласий от командиров воинских частей. Заключение контрактов возможно на разные сроки.

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