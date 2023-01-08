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"Боевые кролики" выманили оккупантов под снайперский огонь СБУ: видео с "секретным оружием"

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
4,8 т.
'Боевые кролики' выманили оккупантов под снайперский огонь СБУ: видео с 'секретным оружием'

Снайперы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ликвидировали двух российских оккупантов. Захватчики "подставились" под пули украинских снайперов, потому что решили подстрелить зайцев.

Видео дня

Видео уничтожения оккупантов показали в СБУ. Там пошутили, что зайцы, сведшие захватчиков в могилу, были натренированы в "секретных лабораториях" украинской спецслужбы.

В СБУ иронически отмечают использование на фронте "секретного украинского оружия" - "боевых кроликов", которые берут на себя ответственную миссию: выманивать захватчиков под снайперский огонь СБУ.

"При отработке вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян. Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ: два оккупанта были уничтожены", – отметили в СБУ.

На видео действительно видны два зайца (обведенные кружочком), к которым приближаются российские оккупанты.

''Боевые кролики'' выманили оккупантов под снайперский огонь СБУ: видео с ''секретным оружием''

Однако охота для захватчиков оказалась неудачной – чего нельзя сказать об охоте снайперов ЦСО "А" СБУ.

В Службе также успокоили украинцев, которые могли обеспокоиться из-за судьбы ушастых "спецназначенцев".

"Цель отработана, сводная группа вернулась на базу без потерь!.. Работаем дальше до полной Победы", – подчеркнули в СБУ, призвав украинцев досмотреть видео до конца для получения максимального удовольствия.

Напомним, желание отведать зайчатины стоит российским захватчикам жизни не в первый раз. В конце ноября сеть облетело видео, на котором группа захватчиков гоняется за зайцем, пытаясь подорвать его гранатами - и попадает в прицел снайпера 231-го отдельного батальона отдельной бригады территориальной обороны г. Днепра Фокса.

Несколько точных выстрелов - и заец был спасен, а оккупанты понесли потери: двое были ликвидированы, еще двое получили ранения.

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