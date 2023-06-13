Боевые вертолеты и самолеты: в небе над Мариуполем наблюдают высокую активность российской авиации

Над временно захваченным оккупационными войсками России Мариуполе на Донетчине вечером 12 июня заметили активность авиации врага. Оккупанты активизировались в небе около 19:50.

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Об этом сообщил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем канале в Telegram. По его словам, над Мариупольским районом кружили самолеты и вертолеты захватчиков.

Андрющенко отметил, что авиация врага, вероятно, держала курс в сторону Запорожской области.

Самолеты и вертолеты российской армии летели из двух направлений – Приморско-Ахтарского и Ростовского.

"Не пренебрегайте безопасностью. Дай Бог сил нашим защитникам", – говорится в сообщении Андрющенко.

Отметим, что в Министерстве обороны Украины подтвердили, что Силы обороны Украины провели результативную наступательную операцию в Донецком и Таврийском операционных районах. На прошлой неделе ВСУ освободили от российских оккупационных войск 90 квадратных километров наших территорий.

Были деоккупированы семь населенных пунктов – Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили очередной российский дорогостоящийударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Он стал уже юбилейным, 300-м, вертолетом оккупантов, который утилизировали ВСУ.

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