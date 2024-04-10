'Боевых кораблей нет': в ВМС рассказали о ситуации в Азовском море

В Азовском море на сегодняшний день нет военных российских кораблей. Однако страна-агрессор РФ использует украинские азовские порты для вывоза награбленного зерна и металла. В частности, оккупанты эксплуатируют с этой целью порт в Мариуполе.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук во время брифинга 10 апреля. Он отметил, что фактически все побережье Азовского моря находится под временной оккупацией РФ.

"Они даже пытались на законодательном уровне сделать Азовское море внутренними водами РФ, что на самом деле не имеет никакой юридической силы и оснований. Однако там так же не наблюдается какой-то военной активности, там нет единиц ЧФ РФ сейчас. Кроме того, в Азовском море достаточно сложно маневрировать, навигация там непростая, там нет таких глубин, как в Черном, максимально 15 метров, и соответственно, с другой стороны, это упрощает для них охрану этой акватории", - сказал Плетенчук.

Плетенчук подтвердил, что захватчики используют Мариупольский порт в своих интересах. В нарушение всех международных прав российские террористы вывозят через этот порт награбленное на оккупированных территориях Украины зерно и металл.

"Используют с нарушением всех международных правил и требований международного морского права, продолжают вывозить через этот порт награбленное на оккупированных территориях, как ни странно, до сих пор вывозят зерно, металл и используют его в своих интересах. Используют суда с нарушениями, и так отслеживать ситуацию там достаточно сложно из-за того, что фактически все побережье сейчас находится под контролем России", – рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Силам обороны Украины в течение марта 2024 удалось поразить пять военных кораблей страны-агрессора РФ. Затонул один из них, четыре получили повреждения.

По состоянию на сегодняшний день в акватории Черного и Азовского морей главной угрозой являются мины, которые Военно-морские Силы Вооруженных сил Украины находят и обезвреживают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!