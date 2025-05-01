Бои на Курщине продолжаются, Силы обороны Украины продвинулись – ISW

Украинские Силы обороны продвинулись недавно в Курской области России. Это может свидетельствовать о расширении тактических действий ВСУ на территории РФ.

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Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). По данным ISW, геолокационные кадры, обнародованные 26 апреля, подтверждают движение украинских подразделений юго-западнее села Кучерово, расположенное к югу от Суджи в Курской области.

Российские источники заявляют, что войска РФ якобы производят зачистку в этом районе. В то же время, по данным российского блоггера, украинские силы пытались атаковать деревню Демидовка в Белгородской области, но, по его словам, безуспешно.

Кроме этого, в ночь на 30 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по Муромскому приборостроительному заводу во Владимирской области РФ. Завод производит компоненты для боеприпасов, а также продукцию для российского флота и авиации.

В результате атаки были повреждены два здания, возник пожар. Оппозиционное российское издание Astra со ссылкой на местных жителей сообщило о крупном пожаре после удара БПЛА. По данным ISW, в атаку было вовлечено по меньшей мере восемь дронов, из которых четыре попали непосредственно по заводу, разрушив склад и административное здание.

Несмотря на заявления губернатора Владимирской области Александра Авдеева о якобы эффективной работе РЭБ и сбитии нескольких дронов, российская сторона признала факт пожара на складе после падения одного из беспилотников.

На фронте россияне продолжают наступательные действия. 30 апреля войска РФ активизировали атаки под Лиманом и Торецком, имея частичные продвижения. Также продолжились бои на севере Сумской области – в районах Беловодов, Журавки, Басовки и Локни. Однако, как отмечает ISW, в этих направлениях оккупанты не достигли существенного прогресса. Напротив, в Басовке ВСУ осуществили контратаку.

Силы обороны Украины ликвидировали в Курской области военного преступника Бувайсара Умханова с позывным "Тарзан" - командира взвода из рядов чеченского спецназа "Ахмат". Он причастен к убийствам украинцев во время оккупации районов Киевщины и Черниговщины в начале полномасштабного российского вторжения, а также жителей Донбасса.

Напомним, что Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих войск в Россию для поддержки ее действий в войне против Украины.

Причем на северокорейском телевидении бои в Курщине назвали "освободительной операцией", а Украину - "агрессором". В то же время, там признали наличие потерь в рядах армии КНДР, которая воевала за РФ.

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