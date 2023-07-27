Бои носят жесткий характер: Маляр рассказала о движении Сил обороны
Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед на Бахмутском направлении, в частности к югу от Бахмута. В районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки продолжаются бои, которые носят довольно жесткий характер.
Об этом 27 июля сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что на данном участке фронта враг ведет интенсивный огонь.
В то же время к северу от Бахмута украинские защитники отбивают атаки оккупантов, рассказала Маляр.
На Купянском направлении противник атакует, пытаясь выбить украинские силы с господствующих высот.
"За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", – информировала замминистра.
Она добавила, что на Лиманском направлении за сегодня также отбиты несколько атак в районе Серебрянского леса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают наступление севернее и южнее Бахмута, также есть продвижение возле Старомайорского на границе с Запорожской областью.
– Бойцы ВСУ показали зачистку Старомайорского, в результате слаженных действий защитников оккупанты сдались в плен.
– Силы обороны Украины выбили врага с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении, что подтвердил представитель Генштаба Андрей Ковалев.
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