Бои носят жесткий характер: Маляр рассказала о движении Сил обороны

Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед на Бахмутском направлении, в частности к югу от Бахмута. В районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки продолжаются бои, которые носят довольно жесткий характер.

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Об этом 27 июля сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что на данном участке фронта враг ведет интенсивный огонь.

В то же время к северу от Бахмута украинские защитники отбивают атаки оккупантов, рассказала Маляр.

На Купянском направлении противник атакует, пытаясь выбить украинские силы с господствующих высот.

"За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", – информировала замминистра.

Она добавила, что на Лиманском направлении за сегодня также отбиты несколько атак в районе Серебрянского леса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают наступление севернее и южнее Бахмута, также есть продвижение возле Старомайорского на границе с Запорожской областью.

– Бойцы ВСУ показали зачистку Старомайорского, в результате слаженных действий защитников оккупанты сдались в плен.

– Силы обороны Украины выбили врага с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении, что подтвердил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

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