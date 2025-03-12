'Бои продолжаются': глава ЦПД опроверг информацию о захвате россиянами Суджи

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опроверг информацию о захвате Суджи на Курщине войсками России. По его словам, в направлении города продолжаются сложные бои.

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Соответствующее заявление Коваленко обнародовал в официальном Telegram-канале 12 марта. Он рассказал, что на Курщине в направлении Суджи продолжаются тяжелые бои, однако информация о захвате города не правдива.

"Бои на Курщине продолжаются, сложные очень бои в направлении Суджи также продолжаются. Информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на данный момент (15:58. – Ред.), не соответствует действительности", – написал Коваленко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории Суджи идут бои. По данным "Общественного", войска России пытаются давить максимально на фоне переговоров о прекращении огня на 30 дней.

А российские пропагандисты утверждают, что парашютно-десантный батальон 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады РФ якобы установил российский флаг на здании администрации Суджи.

В то же время президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции 12 марта, что на Курщине военное командование "делает то, что должно делать – сохраняет максимум жизней наших воинов".

А секретарь Комитета Совета по нацбезопасности Роман Костенко на брифинге сказал, что полного выхода украинских войск из Суджи нет, однако враг частично зашел в город.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Институте изучения войны указали, что армия России закрепляет свои позиции на Курщине и, предположительно, готовится наступать на Суджу. В то же время украинские воины контратакуют противника на участке вдоль границы.

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