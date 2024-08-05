Бои продолжаются на десятках локаций одновременно: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Силы обороны Украины продолжают активно отражать наступление российских оккупантов. Наибольшая интенсивность боев наблюдается в Покровском и Торецком направлениях.

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Всего с начала суток зафиксировано уже 64 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Враг обстреливает приграничные районы Черниговщины и Сумщины, включая населенные пункты Сопич, Поповка, Таратутино, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Пожня, Карповичи.

На Харьковском направлении идет одно столкновение возле Волчанска.

На Купянском направлении российские войска четырежды пытались атаковать позиции у Стельмаховки, Берестового и Петропавловки. Три атаки были отбиты, одна продолжается.

В Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже пять боеприкосновений.

На Северском направлении вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного и Выемки враг совершил семь штурмовых действий, из которых пять были отбиты украинскими войсками.

На Краматорском направлении российские силы четырежды пытались продвинуться, в том числе вблизи Часового Яра и Ивановского. Две атаки были отбиты, другие продолжаются.

В Торецком направлении враг, поддерживаемый бомбардировочной авиацией, 15 раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время продолжаются семь боеприкосновений вблизи Торецка и Нью-Йорка. Днем оккупанты сбросили на Торецк десять управляемых авиационных бомб.

Ситуация на Покровском направлении остается сложной, с активными боями в районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой, Карловки и Яснобродовки. Враг предпринял 21 попытку штурмовать украинские позиции, бои продолжаются в десяти локациях.

На Кураховском направлении захватчики дважды атаковали вблизи Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении отражены два штурмовых действия в сторону Водяного и Раздольного.

В районе Роботиного оккупанты однажды пытались продвинуться вперед, но получили отпор. Враг также использовал авиацию для атак на районы Железнодорожного и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор предпринял две неудачные попытки штурма позиций украинских военных.

"Командование Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

– За два месяца активных боев оккупанты стерли с лица земли город Волчанск Харьковской области. Там не осталось целых домов, населенный пункт превратился в свалку строительного мусора без намека на жизнь.