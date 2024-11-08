Бои продолжаются на шести направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на 'нуле'

В Украине за неполные сутки 8 ноября произошло уже 114 боевых столкновений. Войска Российской Федерации совершили попытки продвижения на 11 направлениях, на шести из них (по состоянию на 16:00) продолжались бои.

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Сводкой о ситуации на передовой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Ситуация на фронте характеризуется особенной активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях. Противник применяет все силы и средства для достижения своих целей. Силы обороны действуют профессионально и эффективно, наносят врагу весомые потери", – проинформировали представители ГШ ВСУ.

В пятницу от вражеских обстрелов пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с РФ. Под артиллерийскими ударами были:

– Новенькое, Павловка, Волфино, Хотинь, Покровка, Журавка, Тимофеевка, Беловоды, Басовка, Чуйковка Сумской области;

– Михальчина Слобода Черниговской области;

– Александровка Харьковской области.

Также противник нанес авиаудары по населенным пунктам Водологи, Стецьковка, Хотинь и Журавка, применив восемь КАБов.

На Харьковском направлении российские оккупанты дважды совершали штурмы украинских оборонительных рубежей в районе Волчанска. Также противник сбросил восемь бомб на Волчанск, Одноробовку и Харьков.

На Купянском направлении противник девять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового. Украинские воины стойко держат оборону, отбив все атаки врага. Также россияне ударили восемью управляемыми авиационными ракетами в районах Кившаровки, Новоосинового, Богуславки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно (на 16:00) продолжалось.

На Северском направлении вблизи поселка Белогоровка защитники украинской земли отбили одну атаку, еще одно боеприкосновение продолжалось.

На Краматорском направлении захватчики штурмуют позиции нашего войска вблизи Бондарного. Ситуация контролируемая, заверили в ГШ ВС Украины.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецка и Щербиновки. Там было четыре боестолкновения, они успешно отражены Силами обороны.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Крутый Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое. Наши воины сдерживают напор, на 16:00 отбито 19 атак, пять боеприкосновений продолжались.

Продолжались бои вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе уже отбито 18 из 32 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времивском направлении противник шесть раз шел на штурм недалеко от Богоявленки. Два столкновения еще не закончились.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали наши подразделения вблизи Новоандреевки. Террористическая армия обстреляла НАРами Лобковое и Новоандреевку. Ракетой (вероятно, "Искандером-М") противник ударил по Новониколаевке.

Захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с позиций на Приднепровском направлении. Там прошел один безрезультатный российский штурм позиций украинских защитников.

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