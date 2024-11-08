За сутки на фронте произошло 147 боевых столкновений, поражены два пункта управления врага – Генштаб

За сутки на линии фронта произошло 147 боевых столкновений. Более трети из них – на Кураховском направлении.

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Тем временем Силы обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения российских войск, поразили два пункта управления и две артиллерийские системы оккупационной армии. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по ситуации на передовой по состоянию на 8 часов утра.

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в том числе сбросил 128 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения почти 1,5 тысяч дронов-камикадзе и произвели более 4300 обстрелов, из них 100 – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Юнаковка, Краснополье, Мирополье, Водолаги, Журавка, Басовка, Цаповка, Казачья Лопань, Охримовка, Волчанск, Высокая Яруга, Нововодяное, Терны, Торское, Ямполь, Елизаветовка, Ривне, Торецк, Курахово, Дальнее, Антоновка, Великая Новоселка, Новодарьевка, Темировка, Новополь, Белогорье, Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны 7 ноября нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления и две артиллерийские системы.

На Харьковском направлении российские войска провели три штурма украинских позиций в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Часть штурмов произошла при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

На Северском направлении нашими защитниками отбита одна атака в районе Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил семь атак неподалеку от Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 50 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Солнцевки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

На Времьевском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций недалеко от Трудового, Разлива и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг штурмовых (наступательных) действий не проводил, однако активно задействовал авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по украинским населенным пунктам.

Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор нанес 28 авиационных ударов, сбросил 41 КАБ.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1580 человек за сутки.

Также украинские воины обезвредили 9 танков, 49 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 118 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и 6 единиц специальной техники оккупантов.