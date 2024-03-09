Бои среди руин: штурмовики опубликовали кадры обороны Авдеевки

Украинские штурмовики опубликовали в сети кадры боев из Авдеевки. На GoPro-камеру защитники от первого лица показали, как происходила оборона.

Видео оборонительных боев снял боец с позывным "Барсиком" из 3-й роты 1-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале бригады.

GoPro-камера сняла непрерывные взрывы и стрельбу, рискованные перемещения штурмовых групп по открытой местности и перестрелки между разрушенными домами.

От города остались лишь разбитые до кирпичей здания и дома, которые были разрушены вражескими обстрелами.

Ранее молодой пограничник Владислав поделился впечатлениями от своей последней ротации в Авдеевке, где вместе с другими защитниками минусовал вражеские силы. Российские оккупанты применяли против Вооруженных сил Украины все имеющиеся средства вооружения, но украинские воины мужественно держались.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сказал, что враг упорно пытается захватить как можно больше украинских территорий, однако Украина уже стабилизирует линию фронта. Более того, уже вскоре украинские защитники начнут готовиться к контрнаступательным действиям для перехвата инициативы.

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