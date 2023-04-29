Бои за Бахмут: украинские пограничники отразили две вражеские попытки штурма

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками. Украинские пограничники отразили две вражеские попытки штурма позиций Сил обороны.

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Наши защитники также нанесли захватчикам урон. Об этом сообщили в ГПСУ.

"В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений сдержали 2 попытки прорыва штурмовых групп захватчиков через рубеж обороны", – говорится в сообщении.

Работали по захватчикам украинская артиллерия и пехота штурмовиков. Отмечается, что в ответ оккупанты также применили сосредоточенный огонь.

Кроме того, на сверхкоротких дистанциях происходили стрелковые стычки. Украинские защитники ликвидировали личный состав противника стрелковым оружием и ручными гранатами. По результатам этого наступление было отражено. Потери живой силы путинской армии уточняются.

Стоит отметить, по словам, спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, российские оккупационные войска продолжают пытаться наступать на город Бахмут Донецкой области. Тем не менее , Вооруженные силы Украины стоят надежно и не дают врагу возможности продвигаться.

Стоит отметить, что город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои с вражеской армией России, в результате атак оккупантов стал почти непригоден для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины пытаются сохранить за собой контроль над дорогой на Бахмут, отвергая от нее врага. Военные показали, как зачищали позиции россиян вблизи этой автодороги.

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