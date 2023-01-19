Оккупанты превратили жизнь в ад: в сети показали, как нацгвардейцы под обстрелом эвакуировали людей из Бахмута. Видео

Воины Национальной гвардии Украины ночью под обстрелами эвакуировали из Бахмута группу гражданских, обратившуюся за помощью. Людям пришлось покинуть родной город, потому что российский террор стал невыносимым.

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Соответствующим видео поделилась пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Ролик был обнародован на YouTube-канале ведомства 18 января (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На помощь украинцам пришел офицер с позывным "Апач" вместе с боевым медиком.

Под минометным обстрелом оккупантов посреди ночи украинские защитники доставили людей до волонтерского пункта. Там мирным жителям помогли уехать дальше от линии фронта.

"Спасибо, мальчики! Господи, спасибо вам большое!.. Досиделись, дождались!" – сказала женщина нацгвардейцам.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор могла "положить" в боях в районе Бахмута и Соледара около 20 тысяч оккупантов. Но Россия не считает свои потери и продолжает уничтожать украинский город.

– Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что попытки российских войск занять Бахмут и Соледар Донецкой области Украины и вероятное новое наступление РФ – это связанные между собой операции.

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