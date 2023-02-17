Войска РФ изменили тактику на Угледарском направлении: в ВСУ рассказали о ситуации в одной из самых горячих точек

В районе Угледара Донецкой области оккупанты практически прекратили атаковать украинские позиции ночью. Это время противник использует для восстановления своих сил, чтобы подтягивать резервы и личный состав.

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Об изменении тактики врага в эфире телемарафона "Єдині новини" 17 февраля сообщил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Он отметил, что активность штурмовых и диверсионных действий ВС РФ в ночное время снизилась.

"Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние два дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех", – сказал Дмитрашковский.

В то же время артиллерия врага продолжает активно обстреливать нашу территорию. 16 февраля противник применял ее на Донецком направлении 223 раза. В этот же день оккупанты 7 раз задействовали свою авиацию.

"В целом все атаки за вчерашний день и за эту ночь были отбиты. Никакого продвижения врага там не наблюдается", – подчеркнул спикер.

Он сообщил, что 16 февраля на Донецком направлении Силы обороны уничтожили целую батарею российских буксируемых гаубиц Д-30 вместе с обслуживающим составом.

Дмитрашковский уверен, что захватчики продолжат попытки прорвать оборону ВСУ в районе Угледара. "Но их действия на сегодняшний день несколько изменились: нет тех мощностей, с которыми они начинали штурмовые действия и наступление на этом направлении", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За последние две недели ВС РФ потеряли под Угледаром по меньшей мере 71 единицу техники, заявляла OSINT-организация WarSpotting 16 февраля.

– В сеть попало видео уничтожения вражеской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в районе города Угледар. Операцию провели воины 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

– Британская разведка предполагает: Россия может усилить наступление на Угледар мобилизованными или за счет повторного ввода в район оставшихся частей Северного флота ВМС РФ.

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