Бойцы Сил беспилотных систем сорвали штурм армии РФ на Покровском направлении. Видео

Защитники Украины остановили очередной штурм, в который российские оккупанты пошли на Покровском направлении фронта в Донецкой области. Во время боя воины ликвидировали живую силу и поразили позиции дронов врага.

Удары по захватчикам наносили бойцы 59-й бригады им. Якова Гандзюка ("Степные хищники"). Эти кадры опубликованы на официальной Facebook-странице командования Сил беспилотных систем ВСУ.

Детали боя

Отмечается, что сейчас на Покровском направлении украинские воины ежедневно отражают многочисленные российские штурмы, уничтожая врага в захваченных домах, посадках и среди дорог.

Так было и в этот раз – защитники полностью сорвали атаку с помощью дронов-бомберов и FPV. А также уничтожили точки вылета операторов БПЛА, с которых россияне запускали дроны для прикрытия этих штурмов.

"Враг делает ставку на количество живой силы, мы – на ее системное уничтожение. На шаг впереди!" – подчеркнули в СБС.

Что происходит на Покровском направлении

Ситуация в районе Покровска и Доброполья – сложная и динамично меняется, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы остановить продвижение противника. И на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении.

Защитники рассказали, что вокруг Покровска постоянно идут бои, российские оккупанты пытаются охватить город сразу с двух сторон: с севера и юго-востока и одновременно с юга и юго-запада. Однако украинские воины отражают атаки и наносят врагу потери.

Так, 19 июля российские ДРГ начали проникать в Покровск и проводить диверсионные операции. По имеющимся данным, около 120 из 150 оккупантов были ликвидированы в результате сбросов, хотя некоторым, вероятно, удалось выжить после ранений. Поиск остатков этих групп продолжается до сих пор. На этой неделе еще часть "диверсантов" сдалась в плен.

Кроме этого, за двое суток бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" совместно со смежными и подчиненными подразделениями в своей полосе ответственности на Покровском направлении ликвидировали 151 оккупанта. Благодаря действиям защитников еще более 70 захватчиков были ранены, в восемь попали в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешняя ситуация на Покровском направлении фронта является результатом 17-месячной российской военной кампании в Донецкой области. В Институте изучения войны проанализировали, как продвижение армии РФ на повлияет на переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным на Аляске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!