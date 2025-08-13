Враг пытается охватить Покровск с нескольких сторон: что говорят военные

Вокруг города Покровск Донецкой области постоянно ведутся бои. Российские оккупационные войска пытаются охватить его сразу с двух сторон.

Силы обороны Украины отражают атаки и наносят противнику потери. Об этом в среду, 13 августа, в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"Вокруг Покровска продолжаются постоянные бои. Враг пытается охватывать город с двух сторон: с севера и с юго-востока, и одновременно с юга и юго-запада", – сказал он.

По словам спикера, на обоих этих направлениях все усилия Сил обороны направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше россиян и отразить вражеские атаки.

"Хотя с численным преимуществом, которое враг там имеет, это действительно непросто", – отметил Трегубов.

Покровск является очень важным для россиян

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью OBOZ.UA отмечал, что российские оккупанты массово пытаются двигаться к Покровску, потому что этот город стоит в приоритете врага. При этом эксперт убежден, что Кремль не ставит никаких дедлайнов и у российского военного командования задача в целом заключается в том, чтобы оккупировать как можно больше населенных пунктов Украины.

Сейчас под Покровском противник сосредоточил группировку численностью около 110 тысяч человек. Враг стал чаще использовать ДРГ, чтобы дезорганизовывать оборону украинских войск. При этом Ступак считает, что россияне не хотят ввязываться в городские бои, где они несут огромные потери. Поэтому на этом этапе противник избрал тактику окружения Покровска с флангов.

Что говорят в ВСУ о ситуации на этом направлении

У российских оккупационных войск есть значительное продвижение на восток от города Доброполье Донецкой области – в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. В ОСГВ "Днепр" утверждают, что враг пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций, но "это не является взятием территории под контроль".

Говоря о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях, там отметили, что она есть и остается сложной, и бои в этом регионе – самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого соприкосновения. Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки.

12 августа в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что ситуация в районе Покровска и Доброполья сложная и динамично меняется, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы остановить продвижение противника.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении. Спланированы мероприятия для выявления и уничтожения российских диверсионных групп в районе Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, из состава вражеских диверсионно-разведывательных групп из 150 захватчиков до Покровска дошли около 30 человек. Россияне имели целью вызвать панику и заставить украинских защитников покинуть город, отметили в DeepState.

