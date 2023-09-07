Бойцы 'Стальной границы' подняли флаг Украины в селах Строевка и Тополи на Харьковщине. Видео

Бойцы "Стальной границы" подняли украинский флаг в селах Строевка и Тополи на Харьковщине. Населённые пункты находятся на границе с РФ, в так называемой серой зоне.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Там также опубликовали видео долгожданного момента (чтобы его посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"На Харьковщине бойцы штурмовой бригады "Стальной границы" зашли в населенные пункты Строевка и Тополи, которые находятся у государственной границы с агрессором, в так называемой серой зоне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после деоккупации Харьковской области заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили путь и подняли флаг.

Напомним, 29 августа воины ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсона.

Этот шаг, несмотря на риски, которые он нес для защитников, должен дать "особый посыл для украинцев", а также для оккупантов, которые должны всегда помнить, что в Украине им не рады и рано или поздно им придется убираться. О затее с поднятием сине-желтого флага рассказывала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.