Россия потеряла в Украине уже 230 тыс. военных: ВСУ за сутки уничтожили 600 оккупантов и вертолет

Защитники Украины во время боев на фронте 2 июля ликвидировали 600 военных армии РФ. В целом на 495-й день полномасштабной войны на украинской земле нашли свою смерть уже 230 260 российских захватчиков.

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Количество уничтоженного вражеского вооружения и техники тоже ежедневно увеличивается, за последние сутки было обезврежено еще 98 единиц. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Так, в воскресенье на фронте бойцы уничтожили 32 артиллерийские системы (всего 4220), 11 боевых бронированных машин (7899), пять танков (4057), четыре РСЗО (641) и одно средство ПВО (391) ВС РФ.

В небе защитники сбили 16 БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3573), три крылатых ракеты (1264) и вертолет (309) врага.

Кроме того, воины ВСУ сожгли 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 6834) и семь – спецтехники (590) оккупантов.

С начала же российского вторжения также "демилитаризовано" 315 самолетов и 18 кораблей/катеров захватнического войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили полевой склад ВС РФ вместе с живой силой. Позиции россиян на украинской земле пылали ярким пламенем.

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского показали филигранное уничтожение ЗРК "Стрела" и САУ "Мста-С" оккупантов. Воины-артиллеристы работали в сотрудничестве с побратимами-аэроразведчиками.

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