Украинские воины уничтожили полевой состав россиян вместе с оккупантами: видео

Защитники Украины уничтожили полевой состав российских окупантов вместе с личным составом. Позиции россиян на украинской земле пылали ярким пламенем.

Видео дня

Зажигательную работу проделали самоходный и артиллерийский дивизионы 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ. Соответствующее видео опубликовано на их официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: всего в течение недели с 26 июня по 2 июля в результате "бавовны", организованной ВСУ, враг потерял семь складов с боеприпасами. Кроме того, у оккупантов отминусовали два склада с горюче-смазочными материалами, еще было попадание в 12 баз и штабов врага.

Горячее всего российским захватчикам было на временно оккупированных территориях в Запорожской области Украины.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают продвигаться на Таврическом направлении, а армия страны-агрессора России – нести большие потери. Только за воскресенье, 2 июня, украинскими военными были "отминусованы" у врага 17 единиц военной техники. Также оккупанты потеряли еще четыре склада боеприпасов за день.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в селе Ягодное на Бахмутском направлении артиллеристы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили полевой склад боеприпасов россиян. Как догорают и ярко детонируют снаряды захватчиков, защитники сняли на видео;

– также артиллеристы ВСУ в сотрудничестве с аэроразведчиками провели успешную работу по уничтожению российской военной техники. Точными ударами они сожгли зенитно-ракетный комплекс и самоходную артустановку оккупантов.

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