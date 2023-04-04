Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки 530 оккупантов, уничтожили танки и 15 БПЛА врага – Генштаб

Запас техники и количество российских захватчиков, вторгшихся в Украину 405 суток назад, уменьшается с каждым днем. Только накануне воины Сил обороны ликвидировали на фронте 530 военнослужащих ВС РФ.

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Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и несколько беспилотников врага. Обновленные сведения о его потерях обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с начала войны и до сегодня на украинской земле нашли свою смерть уже около 175 690 российских оккупантов.

Кроме более полутысячи путинских вояк, за прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили девять единиц автомобильной техники и автоцистерн (5562), восемь российских танков (всего 3627), шесть боевых бронированных машин (6999).

Также были "демилитаризированы" три артиллерийские системы (всех 2697) и одна РСЗО (528) оккупантов. В небе защитники обезвредили 15 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 2277).

Список остальной уничтоженной техники ВС РФ включает:

– 911 крылатых ракет;

– 306 самолетов;

– 298 единиц спецтехники;

– 291 вертолет;

– 280 средств ПВО;

– 18 кораблей/катеров.

Напомним: в ночь на вторник, 4 апреля, силы ПВО Украины сбили 14 иранских дронов Shahed-136/131, которыми РФ атаковала наши регионы. В общем враг запустил 17 таких ударных БПЛА иранского производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники на Марьинском направлении точным ударом подбили вражеский ЗРК "Тор". Снаряд пробил отверстие в броне вражеской машины как раз над местом, где находится механик-водитель зенитной установки.

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