Бойцы ВСУ отбили более 50 атак, оккупанты перебросили на Донетчину 200 'мобиков', которые ищут поводы избежать боевых действий — Генштаб

Российские захватчики 17 апреля продолжали ведение наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там украинские воины отбили более 50 атак врага.

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В то же время разведка зафиксировала опрокидывание Россией в Донецкую область около 200 "мобиков", которые пытались избежать отправки на передовую и участия в боевых действиях. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник терпит немалые потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, на указанных участках фронта, нашими защитниками отражено более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", – рассказали в Генштабе о текущей ситуации на восточном фронте.

Тем временем Россия ищет способы пополнения потерь в живой силе. Так, на днях из резерва в Зайцево Донецкой области захватчики перебросили около 200 недавно мобилизованных российских военнослужащих.

"Установлено, что из-за отсутствия четких указаний относительно их дальнейшего применения, малый срок индивидуальной и коллективной подготовки и неудовлетворительный уровень укомплектованности вещевым имуществом, данные военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Поэтому новоявленные оккупанты всячески ищут повод избежать участия в боевых действиях", – рассказали в Генштабе.

Над тем, чтобы добавить оккупантам оснований для уныния и паники, традиционно работали Силы обороны Украины.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Тем временем враг на протяжении 17 апреля нанес 34 авиационных удара, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения.

"Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – добавили в Генштабе.

Ситуация на разных направлениях в течение 17 апреля:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

– На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

– На Лиманском направлении противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении не прекращаются бои за город Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка и Торецк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

– На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Берислав, Львово, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Напомним, накануне ВСУ за сутки отразили более 60 атак врага. В эпицентре боевых действий оставались Бахмут и Марьинка.

Также сообщалось, что оккупанты на Пасху нанесли удары по мирным городам, ВСУ отбили более 45 вражеских атак.