Бойцы ВСУ показали эффектные кадры уничтожения вражеской ТОС-1А 'Сонцепек'. Видео

43-я отдельная механизированная бригада Вооруженных Сил Украины нанесла очередные потери российским оккупационным войскам. В этот раз наши защитники уничтожили вражескую систему ТОС-1А "Солнцепек".

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ". Увлекательные кадры демонстрируют момент уничтожения вражеской ТОС-1А "Солнцепек" в реальном времени.

"43 ОМБр показывает эффектные кадры уничтожения вражеской ТОС-1А "Сонцепек", – говорится в сообщении.

Тактическая ракетно-пушечная система ТОС-1А "Солнцепек" является одной из самых современных в вооруженном арсенале противника, известной своей высокой эффективностью в поражении живой силы и техники. Благодаря усовершенствованным технологиям управления огнем и маневренности она является серьезной угрозой для украинских сил.

Наши защитники продолжают выполнять свои обязанности с высокой степенью преданности и профессионализма. Ликвидация "Солнцепека" стала результатом тщательно спланированной операции наших сил обороны.

ТОС – это семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Они смонтированы на шасси танка Т-72. Установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды с длиной 3700 мм и весом 217 кг. Последние состоят из головной части термобарического или воспламеняющего действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя. Заявлено, что эффективная дальность действия ТОС-1А составляет около 6000 метров.

Напомним, зенитчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10". Российская техника совершила свой последний полет на Харьковщине.

Как сообщает OBOZ.UA, украинские защитники бригады Национальной гвардии "Буревой" нанесли очередные потери российским оккупантам на Лиманском направлении. Аэроразведчики бригады уничтожили огневую позицию АГС-17, разнося ее на куски.

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