Украинские зенитчики приземлили вражеский 'Орлан-10' в Харьковской области: видео

Зенитчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10". Российская техника совершила свой последний полет на Харьковщине.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в Facebook 36-й бригады. На кадрах видно, как боец взял на прицел воздушную цель и сбил ее единственным выстрелом.

"Орлан-10" – российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Производитель – ООО "Специальный технологический центр", Санкт-Петербург, Россия. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

Размах крыльев составляет 3,1 м, длина – 1,8 м. Максимальная дальность применения комплекса – до 120 км от наземной станции управления, скорость – 90-150 км/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 8 июля Воздушные силы сбили 5 российских беспилотников только на юге Украины. В частности, были сбиты три ударных БПЛА ZALA.

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