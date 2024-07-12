'Разнесли на куски': в Нацгвардии показали точную работу по огневой позиции врага на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники бригады Национальной гвардии "Буревой" нанесли очередные потери российским оккупантам на Лиманском направлении. Аэроразведчики бригады уничтожили огневую позицию АГС-17, разнося ее на куски.

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В частности, эффективно разразился блиндаж, где скрывались российские оккупанты. Соответствующее видео показала пресс-служба командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

"Аэроразведчики бригады Национальной гвардии "Буревой" на Лиманском направлении разносят на куски огневую позицию АГС-17. Также успешно взрывается блиндаж, в котором скрывались российские оккупанты", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения Национальной гвардии Украины эффектно уничтожили:

2 танка;

9 боевых бронированных машин (ББМ);

10 единиц автомобильной техники;

19 артиллерийских систем;

2 радиолокационные станции (РЛС);

1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК);

3 склада боеприпасов.

Также было зафиксировано сбивание 1 беспилотного летательного аппарата типа Shahed во время воздушной атаки российских сил.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 1030 российских оккупантов. Так, за весь период полномасштабной войны потери России убитыми и ранеными достигли уже 556 650 человек.

Напомним, командующий НГУ Александр Пивненко показал, как украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Вражеские цели ликвидировали в Херсонском и Запорожском направлениях. Среди них были русские склады с боеприпасами, укрытия с личным составом, военные грузовики и штурмовики-мотоциклисты.

Также операторы ударных БПЛА подразделения "Острые Картузы" уничтожили на Харьковщине тыловые позиции оккупантов. Бойцы преодолели враждебный РЭБ и нанесли существенные потери врагу: уничтожили "буханку" противника и полевой состав БК.

Как сообщал OBOZ.UA: украинские спецназовцы сбросами с дронов уничтожили 15 лодок, которыми пользовались россияне на Херсонском направлении. Ощутимые потери российским захватчикам в Херсонской области нанесли операторы БПЛА 73-го морского центра ССО.