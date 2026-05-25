'Боль потери разрывает душу': в результате российской атаки на Орехов погиб работник железнодорожной станции. Фото

В Запорожской области в результате российского обстрела города Орехов погиб работник железнодорожной станции. Трагедия произошла 16 мая 2026 года во время очередной атаки оккупантов.

Гибель мужчины стала болезненной потерей для коллег и всей общины. Об этом сообщила его коллега Людмила Демуренко.

Женщина рассказала, что во время вражеского обстрела города Орехов погиб Кириллов Александр Юрьевич – работник железнодорожной станции Ореховская. В коллективе отмечают, что это известие стало настоящим шоком для всех, кто его знал и работал рядом.

Работники станции называют себя "маленькой семьей" и подчеркивают, что потеря коллеги стала для них личной трагедией.

По их словам, боль от этой потери "разрывает душу и сердце", а сам Александр навсегда останется в памяти как светлый, искренний и добрый человек.

Коллектив выразил искренние соболезнования родным погибшего и пожелал им сил пережить трудное время. В сообщении отмечается, что память об Александре Кириллове будет жить в сердцах его коллег и близких.

Орехов, который расположен в Запорожской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Из-за постоянных атак город остается опасным для жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее россияне снова атаковали украинскую железную дорогу: под ударом оказалась железнодорожная станция в Вольнянске на Запорожье. В результате атаки пострадали два человека, движение поездов на участке остановили. Впоследствии стало известно о новом ударе по транспортной инфраструктуре Вольнянска, в результате которого пострадал человек.

