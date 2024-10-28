"Более 10 единиц уничтоженной техники, десятки утилизированных пехотинцев": "химеры" 20-го ОБСН показали, как уничтожают оккупантов. Видео
Военные 20-го отдельного батальона специального назначения (ОБСН) продолжают держать оборону на Времевском направлении. Украинские защитники эффективно отражают атаки российских оккупационных войск.
За один вечер им удалось уничтожить более 10 единиц вражеской техники и утилизировать десятки пехотинцев. Соответствующие кадры опубликовал 20-й отдельный батальон специального назначения ОПБр.
Бойцы подразделения, известного под названием "Химеры", уверяют, что готовы обеспечить гибель каждого оккупанта, пытающегося продвинуться на украинские позиции.
На опубликованных кадрах зафиксирована их работа с беспилотными летательными аппаратами и как они превращают вражескую технику в металлолом.
"Химеры" 20-го ОБСН гарантируют смерть каждому оккупанту. Более 10 единиц уничтоженной техники, десятки утилизированных пехотинцев. И это всего один вечер отражения российских штурмов на Времевском направлении!" – говорится в сообщении.
Напомним, воины 3-й штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян и вражескую технику на украинской земле. С помощью дронов они вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П", антенны и живую силу вражеской армии.
Как сообщал OBOZ.UA, за прошлую неделю российская армия потеряла в Украине более 10,5 тыс. своих солдат. Силы обороны также уничтожили 1732 единицы военной техники и вооружений врага.
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