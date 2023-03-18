Более 400 человек и компаний ВПК России, Сирии и Ирана: Зеленский рассказал о новых санкциях СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых санкциях СНБО против страны-агрессора России, а также Сирии и Ирана. Ограничения касаются более 400 человек и компаний.

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Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения в субботу, 18 марта. По его словам, большинство тех, кто попал под санкции – русские (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это ВПК государства-террориста. Но это иранские и сирийские лица, те, кто помогает террору. Каждый такой санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, снабжая "Шахедами", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира", – заявил президент.

По его словам, есть только один субъект, разрушающий жизнь: это Россия.

"Есть только один способ защитить жизнь: нужно выгнать русскую армию из украинской земли. И мы это сделаем. Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава каждому и каждому помогающему! Спасибо всем, кто тренирует наших бойцов, кто лечит от ранений, кто волонтерит и кто поддерживает боевой дух украинцев! Слава Украине!" – отметил Зеленский.

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