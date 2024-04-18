Более 50 оккупантов сбежали с подстанции в Очеретино Донецкой области: эффектное видео

Украинские защитники в Очеретино Донецкой области с помощью fpv-дронов остановили штурм оккупантов на частную застройку. По результатам удачной операции 50 захватчиков были вынуждены спасаться бегством.

Соответствующее видео опубликовал канал основательной аналитики Deep State. Отмечается, что штурмовые группы скапливались в помещении подстанции для дальнейшей передислокации в частную застройку и штурма поселка в районе вокзала.

"Тех, кто не сбежал, потом добивала артиллерия. По состоянию на данный момент ка**пы покинули территорию подстанции и готовят новую волну накатов", – отметили аналитики, добавив, что хорошую работу провели аэроразведка и артиллерия.

Напомним, в ГПСУ показали, как украинские пограничники уничтожили лодку российских оккупантов на юге. Дрон наблюдал за движением катера, плывущего неподалеку от берега в пределах населенного пункта. Вражеская цель вспыхнула в результате точного сброса боеприпаса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты понесли потери на Запорожском направлении. В этот раз целью украинских защитников стали вражеский транспорт и склады БК.

– Украинские военные на Купянском направлении уничтожили полевой состав кафиров. Там захватчики составляли 82 мм мины.